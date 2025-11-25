Eletti in Consiglio regionale Veneto 2025 | tutti i nomi gli esclusi eccellenti e i volti nuovi

Venezia, 25 novembre 2025 – Il nuovo Consiglio regionale del Veneto, dopo le elezioni chiuse ieri, è praticamente definito: 51 seggi complessivi, suddivisi tra maggioranza e opposizione con equilibri rinnovati e rapporti di forza diversi rispetto a cinque anni fa. La ripartizione premia ancora il centrodestra, ma con un risultato meno ampio del 2020: 33 seggi alla coalizione di governo, contro i 41 della scorsa legislatura. All’opposizione vanno 14 seggi del centrosinistra – erano 10 – più i 2 di Resistere Veneto guidata da Riccardo Szumski. Completano il quadro il nuovo presidente della Giunta, Alberto Stefani, e il candidato governatore del centrosinistra Giovanni Manildo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Eletti in Consiglio regionale Veneto 2025: tutti i nomi, gli esclusi eccellenti e i volti nuovi

