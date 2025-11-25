Eleonora Mosco | Questa vittoria è per te papà

Padovaoggi.it | 25 nov 2025

Eleonora Mosco è uno dei tanti volti nuovi che entra in consiglio regionale. Con 8.125 preferenze entra di diritto in Regione come portacolori della Lega. «Una vittoria che porta il nome di una comunità, di una squadra, di un percorso lungo 13 anni fatto di lavoro, impegno e correttezza. Ci. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

