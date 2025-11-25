Un leghista su tre lo ha scelto, pur consapevoli che il suo destino - con tutta probabilità - non sarà legato al nuovo Consiglio regionale di cui ufficialmente è entrato a far parte. Il plebiscito di Luca Zaia alle ultime elezioni regionali del Veneto è racchiuso tutto nel numero magico di 203.054 preferenze personali su 607.220 voti raccolti dal Carroccio. L'ex presidente della giunta locale non si era voluto rassegnato alla conclusione di ben 15 anni e mezzo consecutivi di amministrazione. E, dopo il no a un suo quarto mandato da governatore e un ulteriore niet a una lista con il proprio nome, aveva annunciato di candidarsi come capolista in tutte le sette circoscrizioni della regione, raccogliendo un diluvio di voti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Effetto Zaia: 200mila preferenze alle Regionali. E ora rilancia una sua nuova candidatura a governatore