Educazione sessuale alle scuole materne L' ultima idea di Silvia Salis

Silvia Salis, dopo aver indetto un bando per trovare un consulente che si occupi delle politiche pro Lgbt, ora avvia il primo percorso di educazione sessuale e affettiva promosso dal Comune di Genova nelle scuole materne. Si tratta di un'iniziativa che vedrà la collaborazione dei centri antiviolenza presenti in città e che riguarderà 300 bambini tra i 3 e i 5 anni di quattro scuole per l'infanzia di Genova: la Santa Sofia, nel centro storico, la Firpo e la Mazzini a Sampierdarena, e la Monticelli al Lagaccio. La sperimentazione, che partirà a gennaio 2026, è stata presentata oggi a palazzo Tursi dalla sindaca Silvia Salis e dall'assessora alla Scuola Rita Bruzzone, in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

