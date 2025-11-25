Educazione finanziaria A Verona Fondo FonTe presenta il workshop Comincia oggi a essere previdente
Mercoledì 26 novembre 2025, alle ore 14.30, presso JOB&Orienta, in viale dell’Industria, 36, a Verona, si terrà il workshop in presenza “Comincia oggi a essere previdente”, promossa da Fondo Fon.Te., il fondo pensione complementare per i dipendenti di aziende del terziario. L’evento, organizzato in. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Anche quest’anno siamo stati protagonisti del Mese dell’Educazione Finanziaria con il progetto GLHF – Good Luck Have Fun. Due gli eventi realizzati sul territorio (il 19 novembre al Grand Hotel di Rimini e il 20 novembre al Teatro Verdi di Cesena) che hanno - facebook.com Vai su Facebook
Educazione finanziaria, a che punto siamo? Il confronto tra Italia e alcuni Paesi Ue ilsole24ore.com/art/educazione… Vai su X
Fornero: "Istruzione ed educazione finanziaria per i giovani" - L'ex ministra Elsa Fornero, a Trento, da Fbk ha promosso anche anche il fondo pensione sin dalla nascita introdotto dalla Regione ... Segnala rainews.it
Fitd e Feduf insieme per educazione finanziaria nelle scuole - la Fondazione per l'educazione finanziaria e al risparmio, insieme per l'educazione finanziaria rivolta alle scuole secondarie di ... Scrive ansa.it
L'educazione finanziaria necessaria per proteggersi dai rischi - Come si valuta e si gestisce il rischio finanziario legato agli investimenti? Secondo ilmessaggero.it