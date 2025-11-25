Educazione finanziaria A Verona Fondo FonTe presenta il workshop Comincia oggi a essere previdente

25 nov 2025

Mercoledì 26 novembre 2025, alle ore 14.30, presso JOB&Orienta, in viale dell’Industria, 36, a Verona, si terrà il workshop in presenza “Comincia oggi a essere previdente”, promossa da Fondo Fon.Te., il fondo pensione complementare per i dipendenti di aziende del terziario. L’evento, organizzato in. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

educazione finanziaria a verona fondo fonte presenta il workshop comincia oggi a essere previdente

© Ilgiornaleditalia.it - Educazione finanziaria. A Verona Fondo Fon.Te. presenta il workshop “Comincia oggi a essere previdente”

