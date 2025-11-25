Educatore di 44 anni si toglie la vita nel carcere di Cremona | Episodio grave

Un educatore penitenziario di 44 anni si sarebbe tolto la vita all'interno del carcere di Cremona nella giornata di ieri. A riportare la notizia i sindacati di Polizia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

