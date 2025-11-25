Educare per cambiare il finale | Giornata contro violenza sulle donne all' istituto Falcomatà-Archi
In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l’istituto comprensivo Falcomatà.Archi di Reggio Calabria si fa promotore di un’importante iniziativa di riflessione e sensibilizzazione interna, volta a educare le nuove generazioni al rispetto, alla parità e alla. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
"Mio nonno diceva che per cambiare il mondo basta pochissimo tre cose: educare bene i figli, essere onesti, mica dei santi ma onesti, e se si può, quando capita, aiutare qualcuno che ha bisogno. Tutto qui." _Lorenzo Licalzi - facebook.com Vai su Facebook
