In questa ultima puntata della settima stagione, Ecofuturo TV ci accompagna in un viaggio tra le più interessanti esperienze italiane di transizione ecologica e innovazione sostenibile. Si parte con Fabio Roggiolani, cofondatore di Ecofuturo che spiega come un Comune possa diventare completamente rinnovabile riducendo costi e consumi. A seguire, un approfondimento dedicato al Protocollo d’intesa “Un Comune 99% rinnovabile, efficiente e sano”, firmato dal Comune di Trecastelli ed Ecofuturo, per valorizzare un modello virtuoso di comunità energetica e sostenibilità replicabile in tutta Italia. Nel servizio successivo, tappa ai Farming Days del Consorzio Italiano Biogas per conoscere l’azienda agricola Salera, dove la produzione di spirulina biologica si integra perfettamente con il recupero del calore proveniente dagli impianti a biogas. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ecofuturo tv, l’ottava puntata: come funzionano i comuni “completamente rinnovabili” – Video