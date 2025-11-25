Ecofuturo tv l’ottava puntata | come funzionano i comuni completamente rinnovabili – Video
In questa ultima puntata della settima stagione, Ecofuturo TV ci accompagna in un viaggio tra le più interessanti esperienze italiane di transizione ecologica e innovazione sostenibile. Si parte con Fabio Roggiolani, cofondatore di Ecofuturo che spiega come un Comune possa diventare completamente rinnovabile riducendo costi e consumi. A seguire, un approfondimento dedicato al Protocollo d’intesa “Un Comune 99% rinnovabile, efficiente e sano”, firmato dal Comune di Trecastelli ed Ecofuturo, per valorizzare un modello virtuoso di comunità energetica e sostenibilità replicabile in tutta Italia. Nel servizio successivo, tappa ai Farming Days del Consorzio Italiano Biogas per conoscere l’azienda agricola Salera, dove la produzione di spirulina biologica si integra perfettamente con il recupero del calore proveniente dagli impianti a biogas. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche questi approfondimenti
Ecofuturo tv, la settima puntata è dedicata al legame tra acqua e cambiamenti climatici - Dalla siccità agli ecodragaggi, la trasmissione esplora soluzioni innovative per la gestione sostenibile delle risorse idriche ... Scrive ilfattoquotidiano.it
Ecofuturo Tv, la sesta puntata è dedicata all’inquinamento urbano e alle soluzioni per rendere le città sostenibili - Dalla trasformazione dei rifiuti alle pompe di calore: la sesta puntata di Ecofuturo TV esplora le tecnologie per città più sostenibili ... Secondo ilfattoquotidiano.it