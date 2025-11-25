Ecco quali sono i punti cruciali del nuovo piano di pace sull' Ucraina

Feedpress.me | 25 nov 2025

Cominciano a emergere alcuni punti del nuovo piano di pace in 19 punti, nato dai febbrili negoziati tra gli americani, gli ucraini e gli europei, dopo che il piano americano in 28 punti aveva provocato la levata di scudi di Kiev e dell’Europa. Reuters sul sito affronta i punti principali della bozza europea anche se va notato che ci sono altre versioni del testo, riportate da organi di stampa americani. 🔗 Leggi su Feedpress.me

