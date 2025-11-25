Ecco la storia della famiglia nel bosco | chi sono i genitori come vivevano e cosa è successo ai bambini

Tra gli alberi di Palmoli, in un angolo di Abruzzo dove la vita scorre lontana da orologi, traffico e consuetudini urbane, una famiglia aveva costruito un’ esistenza fuori dagli schemi. Tre bambini crescevano immersi nella natura, tra animali da accudire e giornate trascorse all’aria aperta, guidati da genitori che rifiutavano la società moderna e cercavano un ritmo più lento, più puro. Ma quella che sembrava una scelta di libertà è diventata, nel giro di poche settimane, un caso nazionale: un’intossicazione da funghi, l’ intervento dei servizi sociali, la sospensione della responsabilità genitoriale e l’ allontanamento dei minori. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Ecco la storia della famiglia nel bosco: chi sono i genitori, come vivevano e cosa è successo ai bambini

