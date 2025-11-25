Ecco Gobble e Waddle i due tacchini graziati da Trump per festa Ringraziamento – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 25 novembre 2025 Si chiamano Gobble e Waddle i due fortunati tacchini che come da tradizione sono stati graziati dal Presidente Usa Trump in occasione del Giorno del Ringraziamento. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

