New York ha un nuovo modo di profumare, e questa volta c’entra Loewe. Il brand di fragranze ha inaugurato un pop-up a Rockefeller Center che resterà aperto fino al 31 gennaio, ed è ufficialmente la prima volta che Loewe Perfumes apre uno spazio stand-alone negli Stati Uniti. Non una semplice boutique, più una parentesi sensoriale dentro Midtown, come se il caos del traffico si dissolvesse in una nuvola di iris, vaniglia e spezie. Loewe Perfumes ha appena trasformato il Rockefeller Center in un giardino surrealista. Appena dentro, l’atmosfera è quella di un giardino immaginato dopo un sogno strano, con forme organiche, dettagli botanici, materiali materici. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ebbene sì, arriva il pop-up di Loewe Perfumes a New York al Rockefeller Center