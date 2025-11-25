ea fc 26 team thunderstruck elenco carte della squadra tuono

Il Team Thunderstruck per la modalità Ultimate Team di EA FC 26 è stato annunciato. Le carte speciali della nuova promo della stagione sono state rivelate e saranno disponibili nei pacchetti di UT 26 per un periodo limitato a partire dalle 19:00 di venerdi 28 novembre. La Settimana Del Black Friday Di Amazon E’ Arrivata!. Scopri tutte le imperdibili offerte che Amazon propone nei giorni della settimana più attesa dell’anno. Il Black Friday è arrivato! Acquista Ora! È di nuovo tempo di Black Friday con le Icone Tuono e gli oggetti giocatore Tuono che si aggiornano in base ai risultati reali. Scopri i contenuti giornalieri per la settimana del Black Friday, comprese nuove SCR, obiettivi, evoluzioni, e molto altro! Il fulmine colpisce due volte durante il Black Friday: Thunderstruck con il rilancio dei migliori giocatori della Squadra della settimana e degli amati giocatori della campagna della stagione finora in Ultimate Team. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it

