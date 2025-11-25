EA FC 26 Obiettivo Pro Open Nazione Misteriosa Soluzione Enigma 25 Novembre Gruppo B
L’ Obiettivo FC Pro Open Nazione Misteriosa del Gruppo B è disponibile in EA FC 26. Risolvendo l’enigma potete riscattare dei crediti e dei premi per la modalità Ultimate Team. I premi speciali potranno essere riscattati entro le 19:00 di mercoledi 26 Novembre. La Settimana Del Black Friday Di Amazon E’ Arrivata!. Scopri tutte le imperdibili offerte che Amazon propone nei giorni della settimana più attesa dell’anno. Il Black Friday è arrivato! Acquista Ora! Segui la prima giornata dell’FC Pro Open, in diretta dalle 19:00 del 25 Novembre 2025, per trovare l’indizio sulla nazione e completare l’obiettivo. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Siamo entrati in un Cuav, un centro dedicato ai percorsi di recupero per uomini che hanno commesso o rischiano di commettere violenza conto le donne. I professionisti spiegano a Open che l’obiettivo è aiutarli a riconoscere i propri comportamenti violenti, ca - facebook.com Vai su Facebook
FC 26 Obiettivo Live Guanto di Sfida: Lukas Podolski (86 OVR) e 2 EVO Gratuite! - Completando le sfide, riceverai la carta Momenti di Lukas Podolski, fodder di alto rating e due ... Segnala imiglioridififa.com
EA Sports FC 26: il nuovo aggiornamento dell’11 novembre rivoluziona il gameplay con la Patch 1.11 - 11) per EA Sports FC 26, un aggiornamento di grande portata che interviene in profondità su attacco, ... stadiosport.it scrive
FC 26 Obiettivo Live Flash Rush: Come i Veri Pro! – Pacchetti Veloce in 3 Giorni - È disponibile l'obiettivo "Rush flash Come i veri pro! Riporta imiglioridififa.com