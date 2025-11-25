EA FC 26 La CPU Sarà Depotenziata Con L’Aggiornamento Di Dicembre

Con un post apparso sul sito ufficiale del simulatore calcistico EA FC 26 la software house canadese ha comunicato i correttivi che intende attuare nell' aggiornamento previsto per il mese di dicembre. Dopo aver raccolto innumerevoli back dalla community, EA Sports ha deciso che la cosa migliore da fare per rendere il gioco più equilibrato è quella di depotenziare la CPU difensiva per allargare un po' le maglie della difesa e dare la possibilità di creare un numero maggiore di occasioni da gol con una fase offensiva meno manovrata.

