È un abominio Scandalo in Italia profanata una chiesa Cos’è successo

La comunità parrocchiale di San Nicola di Bari a Ostia è sotto choc dopo quello che la diocesi di Roma ha definito “un gravissimo e inqualificabile atto sacrilego”. Nella comunicazione ufficiale, il cardinale vicario Baldo Reina e il vescovo ausiliare del Settore Sud, monsignor Renato Tarantelli Baccari, “a nome dell’intera comunità, hanno espresso il proprio dolore e la ferma condanna per l’azione, definendola un atto non solo di vandalismo, ma di violenza spirituale contro la fede e il sentimento religioso dei fedeli”. Parole che restituiscono tutta la gravità di un gesto che non è solo sporco materiale, ma oltraggio deliberato alla fede e al Sacrificio Eucaristico che sull’altare si celebra. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it