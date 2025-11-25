È Sempre Cartabianca tra sicurezza emergenza abitativa e la famiglia che vive nel bosco
Bianca Berlinguer torna questa sera, martedì 25 novembre, con una nuova puntata di È Sempre Cartabianca, in onda in prima serata su Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 25 novembre 2025. Al centro della puntata il tema della sicurezza, centrale nel dibattito politico e pubblico, con l’aumento della microcriminalità di strada, dei furti e delle rapine. Spazio poi a una delle preoccupazioni principali degli italiani: la casa. Nel nostro Paese si registra una vera e propria emergenza abitativa, tra case vuote, affitti alle stelle e alloggi microscopici e fatiscenti spacciati per abitazioni. Infine, la decisione dei giudici del Tribunale per i minori dell’Aquila, che hanno disposto l’ allontanamento di tre bambini dai genitori con cui vivevano in una piccola casa in un bosco. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
