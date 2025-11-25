E questo è solo l’inizio Caroline Tronelli dopo Stefano De Martino che fine ha fatto

Che fine ha fatto Caroline Tronelli? La domanda circola da settimane tra gli appassionati di cronaca rosa, soprattutto tra coloro che avevano seguito l’ascesa inattesa di quella ragazza che, fino a pochi mesi fa, viveva lontanissima dai riflettori. Caroline Tronelli, “quella” Caroline lì, la 22enne napoletana diventata improvvisamente un volto noto senza volerlo davvero, si era quasi dissolta dal panorama mediatico dopo essere stata associata a una delle figure più chiacchierate della tv italiana: Stefano De Martino. Ora, però, dopo un lungo silenzio, la ragazza è ricomparsa e il pubblico si interroga sul suo nuovo percorso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it