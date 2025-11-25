E questo è solo l’inizio Caroline Tronelli dopo Stefano De Martino che fine ha fatto
Che fine ha fatto Caroline Tronelli? La domanda circola da settimane tra gli appassionati di cronaca rosa, soprattutto tra coloro che avevano seguito l’ascesa inattesa di quella ragazza che, fino a pochi mesi fa, viveva lontanissima dai riflettori. Caroline Tronelli, “quella” Caroline lì, la 22enne napoletana diventata improvvisamente un volto noto senza volerlo davvero, si era quasi dissolta dal panorama mediatico dopo essere stata associata a una delle figure più chiacchierate della tv italiana: Stefano De Martino. Ora, però, dopo un lungo silenzio, la ragazza è ricomparsa e il pubblico si interroga sul suo nuovo percorso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
News recenti che potrebbero piacerti
Tatiana Schlossberg, 35 anni, figlia di Caroline Kennedy e nipote di John F. Kennedy, racconta in un saggio sul New Yorker la scoperta della sua leucemia terminale, avvenuta nel periodo in cui ha dato alla luce la secondogenita. Quindi l'inizio del calvario co - facebook.com Vai su Facebook
Stefano De Martino e Caroline Tronelli, baci appassionati in barca (senza nascondersi): ipotesi convivenza in autunno? - Per questo davanti al paparazzo del settimanale DiPiù si abbracciano, sorridono, salutano il fotografo prima di baciarsi appasionatamente ... Da ilmessaggero.it
Caroline Tronelli via dai social dopo la diffusione di video privati con Stefano De Martino - È scappata via dai social Caroline Tronelli, travolta dalla curiosità morbosa degli utenti in merito alla sua storia d'amore con Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi su Rai 1. Lo riporta gazzetta.it
Caroline Tronelli, chi è la fidanzata di Stefano De Martino: la famiglia facoltosa, la vita privata e il video intimo rubato - Nonostante gli sforzi di tenersi lontana dai riflettori, la sua relazione con lo showman del momento Stefano De ... Come scrive quotidianodipuglia.it