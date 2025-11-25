E' morto Lorenzo Buffon cugino di Gigi

AGI - Cordoglio nel mondo del calcio: è morto a Latisana, in provincia di Udine dove viveva, Lorenzo Buffon, per 10 anni portiere del Milan con cui vinse 5 scudetti. Ne dà notizia sua figlia Patricia. Buffon è cugino di secondo grado dell'ex portiere della nazionale, ora capo delegazione degli azzurri, Gigi Buffon e cugino di Armando Buffon, portiere negli anni '60 e '70. Lorenzo Buffon avrebbe compiuto 96 anni il prossimo 19 dicembre. È stato uno dei portieri più carismatici e completi della sua epoca. Dopo aver militato con il Milan capitanato da Niels Liedholm dal 1950 al 1960, nella sua lunga carriera indossò anche le maglie di Genoa, Fiorentina e Inter, oltre che quella della Nazionale. 🔗 Leggi su Agi.it

