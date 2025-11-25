È morto Lorenzo Buffon aveva 95 anni | col Milan vinse 5 Scudetti giocò 15 volte in Nazionale

È scomparso a 95 anni Lorenzo Buffon, uno dei portieri simbolo del Milan e del calcio italiano del dopoguerra. Si è spento a Latisana per un arresto cardiaco improvviso, lasciando un’eredità sportiva unica nel suo genere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Lorenzo Buffon è morto, calcio in lutto: il legame con Gigi e gli scudetti col Milan - Oltre a quella rossonera ha indossato le maglie di Genoa, Fiorentina e Inter nella sua lunga carriera ... Si legge su tuttosport.com

Lorenzo Buffon, morto l'ex portiere del Milan (cugino di Gigi): aveva 95 anni - È morto a Latisana, in provincia di Udine dove viveva, Lorenzo Buffon, per 10 anni portiere del Milan con cui vinse 5 scudetti. Come scrive msn.com

È morto Lorenzo Buffon: lo storico portiere del Milan aveva 95 anni - Ha vestito per dieci anni la maglia rossonera, vincendo anche cinque scudetti. Secondo corrieredellosport.it