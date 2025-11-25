È morto Lorenzo Buffon aveva 95 anni | col Milan vinse 5 Scudetti giocò 15 volte in Nazionale

Fanpage.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È scomparso a 95 anni Lorenzo Buffon, uno dei portieri simbolo del Milan e del calcio italiano del dopoguerra. Si è spento a Latisana per un arresto cardiaco improvviso, lasciando un’eredità sportiva unica nel suo genere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

