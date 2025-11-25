È morta l’attrice Jill Freud | ispirò CS Lewis per Le Cronache di Narnia

È morta Jill Freud, attrice e produttrice teatrale britannica nota per aver recitato nel 2003 nel film di Richard Curtis Love Actually – L’amore davvero con Hugh Grant ed Emma Thompson. Soprattutto, da bambina ispirò il celebre autore C.S. Lewis per il personaggio di Lucy Pevensie, protagonista del suo capolavoro Il leone, la strega e l’armadio, primo capitolo della saga fantasy Le Cronache di Narnia. A dare notizia della scomparsa è stata la figlia Emma con un post su Instagram. «La mia bellissima mamma di 98 anni ha fatto il suo ultimo inchino», si legge sui social. «Dopo una serata affettuosa, ci ha detto affettuosamente di andare a quel paese per poter andare a dormire. 🔗 Leggi su Lettera43.it

