Nelle vignette del marito, Sergio Staino, detto "Bobo", lei era semplicemente "Bibi", al secolo Bruna Pinasco, ossia la moglie del vignettista, morta oggi, 25 novembre 2025, a Scandicci, all'età di 74 anni. Era stata colpita da una grave malattia. Ne hanno dato notizia la famiglia e la sindaca di Scandicci, Claudia Sereni L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - E’ morta Bibi, moglie di Sergio Staino. Il cordoglio di Giani, Manetti e della sindaca di Scandicci