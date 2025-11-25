E’ morta Bibi moglie di Sergio Staino Il cordoglio di Giani Manetti e della sindaca di Scandicci
Nelle vignette del marito, Sergio Staino, detto "Bobo", lei era semplicemente "Bibi", al secolo Bruna Pinasco, ossia la moglie del vignettista, morta oggi, 25 novembre 2025, a Scandicci, all'età di 74 anni. Era stata colpita da una grave malattia. Ne hanno dato notizia la famiglia e la sindaca di Scandicci, Claudia Sereni L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
