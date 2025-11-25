“Si tratta del caso più bizzarro che abbia mai visto nei miei 29 anni di attività”. Il criminologo Alex Del Carmen ha parlato chiaro. Il caso del tentato colpo di stato da parte di due ragazzi di poco più di vent’anni in un’isola al largo di Haiti ha dell’incredibile. Gavin Rivers Weisenburg, 21 anni, di Allen, e Tanner Christopher Thomas, 20 anni, di Argyle sono stati citati in giudizio per due capi d’imputazione emessi da una giuria federale popolare del distretto orientale del Texas, che li ha accusati di cospirazione per omicidio e tentato colpo di Stato in uno Stato straniero, mutilazione e stupro in un paese straniero e produzione di materiale pedopornografico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “È il caso più assurdo che abbia mai visto in vita mia”: due ventenni accusati di cospirazione per omicidio, mutilazione, stupro e tentato colpo di stato in un Paese straniero