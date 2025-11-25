È già il momento decisivo per Juve e Napoli | cosa serve per restare in gioco

Nuovi format, nuovi tempi. E momenti della verità che possono arrivare anche in anticipo rispetto al solito. O in ritardo, ovviamente. Per Juventus e Napoli, la svolta in Champions deve arrivare oggi. I bianconeri sono impegnati in una trasferta complicata contro il Bodo soprattutto per questioni ambientali (in senso stretto, a Glimt la temperatura percepita è di -10°), mentre a Napoli l’ambiente è ancora caldo per le dichiarazioni dei protagonisti (Conte ha ritrovato il gruppo? L’aveva perso? Perché non ha usato il gps?) e la gara contro il Qarabag è la prova del fuoco. Napoli e Juventus al bivio per la qualificazione in Champions League. 🔗 Leggi su Sportface.it