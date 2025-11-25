È di nuovo l’epoca della perla | tutto sul nuovo volto della regina tra i gioielli
Forse il gioiello âgée per eccellenza, ma senz’altro il più elegante tra tutti: le perle, esibite ai lobi o attorno al collo in un modesto filo oppure a cascata, hanno attraversato i secoli sul décolleté di fashion icon e nonne — spesso anche contemporaneamente — senza mai perdere un solo milligrammo del loro fascino delicato ed eterno. Sopravvissute, tramandate di generazione in generazione, nell’ autunno-inverno 20252026 queste non rappresentano più unicamente un’eredità da custodire gelosamente ma la nuova ossessione di ogni appassionata di moda sulla piazza: minimal e discreti oppure scenografici e sopra le righe, orecchini e collane di perle si stanno affermando nella fredda stagione all’alba come accessori imprescindibili, e con un volto del tutto inedito. 🔗 Leggi su Dilei.it
