A Ciriè una neonata è stata trovata con la testa immersa nell’acqua del water. Ricoverata in terapia intensiva, è viva. La madre, 38 anni, avrebbe partorito da sola sotto effetto di crack e, da quanto si è appreso, era già seguita dai servizi psichiatrici e dai servizi sociali: non aveva mai accettato la gravidanza, ma a stupire è che la famiglia non sapeva che fosse incinta. Quando, come nel caso di Ciriè, una donna partorisce senza che nessuno sapesse della gravidanza – spesso nemmeno lei – la domanda ritorna immancabile: com’è possibile non accorgersi di essere incinta fino al momento del parto? La medicina ha una risposta, e un nome preciso: gravidanza criptica, detta anche cryptic pregnancy, stealth pregnancy o pregnancy denial. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - È davvero possibile partorire senza sapere di essere incinta e che nessuno se ne accorga?