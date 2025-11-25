Dybala verso il rientro | Napoli nel mirino ma attenzione all’Europa League

Paulo Dybala è, senza ombra di dubbio, il calciatore che più è mancato nelle precedenti gare. L’infortunio rimediato in occasione del calcio di rigore sbagliato contro il Milan, infatti, ha lasciato un vuoto importante nella formazione giallorossa, soprattutto perché arrivato insieme ai problemi fisici di Fergsuon e Dovbyk. Il risultato, del resto, lo si è visto dall’utilizzo di Baldanzi nel ruolo di falso nueve. Un modo di giocare che sicuramente si addice maggiormente alla Joya, nonostante qualche difficoltà iniziale legata alla filosofia di Gasperini. Ma adesso sembrerebbe essere pronto a tornare. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

