Durante le stagioni fredde i pantaloni in pelle diventano il punto di partenza ideale per costruire look versatili e ricchi di personalità

La pelle trova nei pantaloni la sua espressione più urbana ed elegante. Durante le stagioni fredde, questo capo diventa il punto di partenza ideale per costruire look versatili e ricchi di personalità. Per chi desidera un outfit moderno, maglione cropped e cappotto over bilanciano i pantaloni in pelle. Gli accessori scelti completano una mise audace e perfetta per la stagione fredda. Un look chic, invece, gioca su contrasti tra morbidezza e linee pulite: pelliccia corta e maglione si combinano con pantaloni dritti. Stivaletti texani e mini borsa completano l'ensemble. A seguire, cappotto in pelle e maglione con collo alto si combinano con dei leather pant, definendo un outfit sofisticato.

