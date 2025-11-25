Duplice omicidio di Camaro 20 anni a Claudio Costantino | confermata la condanna in appello
La Corte d’assise d’appello di Messina ha condannato a 20 anni di reclusione Claudio Costantino per il duplice omicidio avvenuto il 2 gennaio 2022 in via Morabito, a Camaro San Luigi. L’uomo sparò diversi colpi di pistola, uccidendo Giovanni Portogallo e Giuseppe Cannavò. La decisione dei giudici. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
