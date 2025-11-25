Duplice omicidio di Camaro 20 anni a Claudio Costantino | confermata la condanna in appello

Messinatoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte d’assise d’appello di Messina ha condannato a 20 anni di reclusione Claudio Costantino per il duplice omicidio avvenuto il 2 gennaio 2022 in via Morabito, a Camaro San Luigi. L’uomo sparò diversi colpi di pistola, uccidendo Giovanni Portogallo e Giuseppe Cannavò. La decisione dei giudici. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

duplice omicidio camaro 20Duplice omicidio di Camaro, Costantino condannato a 20 anni. Confermata la sentenza di primo grado - La corte d’assise d’appello di Messina ha condannato a 20 anni di reclusione Claudio Costantino per il duplice omicidio avvenuto il 2 gennaio 2022 a Camaro ... Riporta messina.gazzettadelsud.it

duplice omicidio camaro 20Duplice omicidio di Camaro. In appello confermati 20 anni a Claudio Costantino - In appello confermati 20 anni a Claudio Costantino appeared first on Tempostretto. msn.com scrive

duplice omicidio camaro 20Messina, il duplice omicidio a Camaro: «Come si può premeditare di uccidere in casa propria?» - Al processo d’appello sulla sparatoria di Camaro, dove morirono Portogallo e Cannavò, il difensore insieme al collega Filippo Pagano ha contestato a lungo l’aggravante della “preparazione” per l’imput ... Secondo messina.gazzettadelsud.it

Cerca Video su questo argomento: Duplice Omicidio Camaro 20