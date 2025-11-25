Due passeggeri in ritardo invadono la pista e inseguono il volo diretto a Bucarest per salirci

All’aeroporto di Colonia Bonn, in Germania, due cittadini rumeni hanno forzato una porta d’uscita d’emergenza e corso in una zona riservata, mentre cercavano di raggiungere un volo diretto verso Bucarest. Ma non è finita qui. I due, mentre l’aereo stava eseguendo tutte le procedure per il decollo, sono arrivati nell’area di movimento degli aeromobili. Fortunatamente, . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

