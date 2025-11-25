Due giorni tra sapori gesti antichi e comunità con ' Forni e Frantoi' a Bitonto
Bitonto si prepara ad accogliere la quarta edizione di “Forni e Frantoi”, in programma il 29 e il 30 novembre, un evento che celebra la ricchezza delle tradizioni gastronomiche locali e il legame profondo tra comunità, cultura e territorio. L’iniziativa è promossa dal Comune di Bitonto e. 🔗 Leggi su Baritoday.it
