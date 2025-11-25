Due donne anziane travolte da un camion sulle strisce pedonali | una è gravissima

Garbagnate Milanese, 25 novembre 2025 – Grave incidente stradale oggi pomeriggio a Garbagnate Milanese. Due donne di 74 e 75 anni, residenti in città, sono state investite da un camion mentre stavano attraversando sulle strisce pedonali. Ad avere la peggio è stata la 74enne che è stata travolta insieme alla bici, che portava a mano, sotto il camion rimanendo incastrata con le gambe. Dopo le prime cure mediche sul posto è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza in prognosi riservata. L'incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 15 sulla strada provinciale 233 all'incrocio con viale Primo Maggio, proprio davanti all'Esselunga di Santa Maria Rossa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Due donne anziane travolte da un camion sulle strisce pedonali: una è gravissima

