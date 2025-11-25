Due a uno per il campo largo alle regionali Schlein | La vera sconfitta è Meloni Effetto Zaia in Veneto la premier | Riconosciuta la serietà

Roma, 25 novembre 2025 – Nastro rosa, anzi giallo-rosa in Campania. Il campo largo dovrà affrontare qualche malattia infantile, specialmente sul nodo della premiership, ma ieri ha emesso i primi vagiti grazie alla vittoria schiacciante di Roberto Fico, che ha travolto il viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli. Per una nascita nel Sud, c’è una resurrezione nel Nord, anzi nel Nord-est ( Veneto ): quella della Lega. Nel segno e nel nome di Luca Zaia non solo recupera lo svantaggio che pareva incolmabile registrato nei confronti di FdI alle Politiche e alle Europee, ma travolge il partito di Giorgia Meloni con un risultato quasi umiliante. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

