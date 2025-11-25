Via Solferino si veste di tricolore gastronomico. Da Dry Milano, il locale che dal 2013 ha rivoluzionato il binomio pizza e cocktail, Lorenzo Sirabella ed Edris Al Malat presentano un menu autunnale che celebra l’identità territoriale attraverso sei interpretazioni della margherita abbinate ad altrettanti twist sul Negroni. Un Grand Tour del gusto che racconta l’Italia regione per regione, dal bancone alla tavola. La filosofia del ritorno alle radici. La carta parla esclusivamente italiano: vermouth, amari e liquori nostrani diventano protagonisti di una mixology che gioca con consistenze e tecniche innovative. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Dry Milano presenta il menu autunno 2025: margherite e Negroni in chiave regionale