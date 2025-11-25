Dry Milano presenta il menu autunno 2025 | margherite e Negroni in chiave regionale
Via Solferino si veste di tricolore gastronomico. Da Dry Milano, il locale che dal 2013 ha rivoluzionato il binomio pizza e cocktail, Lorenzo Sirabella ed Edris Al Malat presentano un menu autunnale che celebra l’identità territoriale attraverso sei interpretazioni della margherita abbinate ad altrettanti twist sul Negroni. Un Grand Tour del gusto che racconta l’Italia regione per regione, dal bancone alla tavola. La filosofia del ritorno alle radici. La carta parla esclusivamente italiano: vermouth, amari e liquori nostrani diventano protagonisti di una mixology che gioca con consistenze e tecniche innovative. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
Altre letture consigliate
A Milano, Coca-Cola presenta il viaggio verso Milano Cortina 2026: un percorso che diventa racconto, territorio, comunità. - facebook.com Vai su Facebook
#TernaIncontra: Terna presenta gli esiti della consultazione pubblica sul collegamento “Milano - Montalto”. Il nuovo elettrodotto, lungo 500 km e con capacità di 2.000 MW, collegherà Lazio e Lombardia per rendere più efficienti i flussi di energia tra Centro e N Vai su X
Salvatore Salvo special guest a DRY Milano - Salvatore Salvo di Pizzeria Salvo, uno dei grandi nomi della pizza napoletana, è lo special guest di Lorenzo Sirabella a Dry Milano per "One More Dry - Come scrive ansa.it
Dry Milano - Milano - 27 giugno 2023 - Dry Milano è la prima tappa di Pizza, Olio&Falanghina del Sannio DOP Tour, che prevede 8 cene degustazione – tra giugno e dicembre 2023 - Da gamberorosso.it
Dry Milano - 16 giugno 2025 - Presso Dry Milano è prevista la seconda tappa di Gioiella Pizza Tour, progetto nato dalla collaborazione tra Gambero Rosso con Gioiella. Secondo gamberorosso.it