Droni in Moldavia e Romania evacuati abitanti Si alzano in volo due F-16 e due Eurofighter

Due caccia F-16 dell’ esercito romeno e due Eurofighter della polizia aerea tedesca si sono alzati in volo nella mattinata di oggi dopo che due droni hanno violato lo spazio aereo della Romania. L’allerta è scattata vicino al confine con l’Ucraina, e le forze armate di Bucarest hanno monitorato attentamente la situazione, coordinandosi con gli alleati europei per evitare rischi. L’episodio segue una serie di incursioni simili registrate negli ultimi mesi in diversi Paesi della regione. In Moldova, la violazione dello spazio aereo da parte di un velivolo senza pilota ha portato le autorità a ordinare evacuazioni nel distretto di Floresti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Droni in Moldavia e Romania, evacuati abitanti. Si alzano in volo due F-16 e due Eurofighter

