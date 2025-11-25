Droga alcol e azzardo | è anche questione d' età Seimila utenti seguiti a Lecco e Monza

Lecco, 25 novembre 2025 – Droga soprattutto. E poi alcool. Ma anche gioco d'azzardo, tabacco e farmaci. Sono quasi 6.300 i lecchesi e i brianzoli assistiti dagli specialisti dei servizi ambulatoriali per le Dipendenze di Ats della Brianza e quasi cinquecento gli utenti delle strutture residenziali e semiresidenziali sempre per la cura delle dipendenze. L'identikit. L’83% sono maschi e il 17% sono femmine. Hanno soprattutto tra i 40 e i 50 anni, fascia che rappresenta il 25% dell'utenza. Gli under 30 rappresentano circa il 17% del totale degli assistiti: tra questi poco meno del 3% hanno un'età tra i 13 e i 19 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Droga, alcol e azzardo: è anche questione d'età. Seimila utenti seguiti a Lecco e Monza

