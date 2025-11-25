Dove vedere in tv Italia-Brasile Mondiali calcio U17 | orario finale 3°-4° posto canale streaming

Non è ancora finito l’ottimo percorso dell’ Italia ai Mondiali Under 17 di calcio 2025, che si stanno disputano all’Aspire Zone di Doha (in Qatar). Dopo la sconfitta in semifinale con l’Austria, gli Azzurrini torneranno infatti in campo giovedì 27 novembre per affrontare il Brasile (battuto dal Portogallo ai rigori) nello spareggio con in palio il terzo posto sul podio della rassegna iridata giovanile. “ Dispiace per il risultato, perché i ragazzi hanno fatto un percorso straordinario, giocando un calcio propositivo e divertente. Come ho ricordato negli spogliatoi, questo Mondiale non è finito: tra tre giorni ci giochiamo una medaglia, la prima in questa competizione per la nostra Federazione, e abbiamo l’obbligo di fare tutto il possibile per portarla a casa “, aveva dichiarato il CT italiano Massimiliano Favo dopo la semifinale. 🔗 Leggi su Oasport.it

