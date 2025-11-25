Dove vedere in tv Italia-Brasile Mondiali calcio U17 | orario finale 3°-4° posto canale streaming
Non è ancora finito l’ottimo percorso dell’ Italia ai Mondiali Under 17 di calcio 2025, che si stanno disputano all’Aspire Zone di Doha (in Qatar). Dopo la sconfitta in semifinale con l’Austria, gli Azzurrini torneranno infatti in campo giovedì 27 novembre per affrontare il Brasile (battuto dal Portogallo ai rigori) nello spareggio con in palio il terzo posto sul podio della rassegna iridata giovanile. “ Dispiace per il risultato, perché i ragazzi hanno fatto un percorso straordinario, giocando un calcio propositivo e divertente. Come ho ricordato negli spogliatoi, questo Mondiale non è finito: tra tre giorni ci giochiamo una medaglia, la prima in questa competizione per la nostra Federazione, e abbiamo l’obbligo di fare tutto il possibile per portarla a casa “, aveva dichiarato il CT italiano Massimiliano Favo dopo la semifinale. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
“In Italia abbiamo un problema che non vogliamo vedere: il nostro calcio si sta svuotando dei suoi giocatori. Oggi oltre due terzi dei calciatori della nostra Serie A arrivano dall’estero. Una cifra enorme, che nessun altro grande Paese europeo raggiunge. La Sp - facebook.com Vai su Facebook
#Italia-Austria: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming il Mondiale U17 Vai su X
Dove vedere in tv Italia-Brasile, Mondiali calcio U17: orario finale 3°-4° posto, canale, streaming - Non è ancora finito l'ottimo percorso dell'Italia ai Mondiali Under 17 di calcio 2025, che si stanno disputano all'Aspire Zone di Doha (in Qatar). Come scrive oasport.it
Italia-Brasile Under 17 dove vederla: Rai o FIFA+? Canale tv, diretta streaming, formazioni - Dopo l'eliminazione per mano dell'Austria, l'Italia Under 17 scende in campo contro il Brasile per la finale 3°- Scrive goal.com
Dove vedere in tv Italia-Brasile, Mondiali calcio a 5 femminile 2025: orario, programma, streaming - Mercoledì 26 novembre andrà in scena il secondo impegno della Nazionale italiana di calcio a 5 femminile nei Mondiali 2025 nelle Filippine. Scrive oasport.it