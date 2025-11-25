Dove vedere Bodo Glimt-Juventus in tv e streaming | le probabili formazioni
Alla ricerca della prima vittoria europea della stagione. La Juventus, reduce dal pareggio contro la Fiorentina in campionato, farà visita al Bodo Glimt (fischio d'inizio martedì 25 novembre alle 21) nella quinta giornata del girone unico di Champions League con l'obiettivo di conquistare. 🔗 Leggi su Today.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
UCL | Dove vedere Bodo/Glimt-Juventus Impegno europeo in trasferta per la Juventus di Luciano Spalletti che martedì 25 novembre 2025, alle ore 21:00, affronterà in Norvegia il Bodo/Glimt in occasione della quinta giornata della League Phase della UEFA C - facebook.com Vai su Facebook
Dove vedere Bodo/Glimt-Juve in tv? Sky o Prime Video, orario - Scopri tutto ciò che c'è da sapere sul secondo impegno dell'era Spalletti in Champions League: le probabili scelte dei due allenatori ... Da corrieredellosport.it
Bodo Glimt-Juventus, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League - I bianconeri di Spalletti riprendono il cammino europeo con l'obbligo di trovare i tre punti nel freddo polare norvegese ... Scrive tuttosport.com
Bodo Glimt-Juventus stasera in TV: dove vederla, rinvio, orario proibito e il big-match di Champions League in chiaro - Stasera 25 novembre la Juventus sfida i norvegesi in Champions League: bufera di neve in arrivo su Glimt, le ipotesi di rinvio e il problema dell'orario. Come scrive libero.it