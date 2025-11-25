Dove vedere Bodo Glimt-Juventus in tv e streaming | le probabili formazioni

Today.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla ricerca della prima vittoria europea della stagione. La Juventus, reduce dal pareggio contro la Fiorentina in campionato, farà visita al Bodo Glimt (fischio d'inizio martedì 25 novembre alle 21) nella quinta giornata del girone unico di Champions League con l'obiettivo di conquistare. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

vedere bodo glimt juventusDove vedere Bodo/Glimt-Juve in tv? Sky o Prime Video, orario - Scopri tutto ciò che c'è da sapere sul secondo impegno dell'era Spalletti in Champions League: le probabili scelte dei due allenatori ... Da corrieredellosport.it

Bodo Glimt-Juventus, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League - I bianconeri di Spalletti riprendono il cammino europeo con l'obbligo di trovare i tre punti nel freddo polare norvegese ... Scrive tuttosport.com

vedere bodo glimt juventusBodo Glimt-Juventus stasera in TV: dove vederla, rinvio, orario proibito e il big-match di Champions League in chiaro - Stasera 25 novembre la Juventus sfida i norvegesi in Champions League: bufera di neve in arrivo su Glimt, le ipotesi di rinvio e il problema dell'orario. Come scrive libero.it

Cerca Video su questo argomento: Vedere Bodo Glimt Juventus