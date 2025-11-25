dopo la sua interpretazione di bohemian rhapsody da 600 milioni visualizzazioni ora si dedica ora a superproduzioni su larga scala

P arigi, 25 nov. (askanews) – Il pianista francese Julien Cohen spopola sui social coi suoi flash mob musicali. Dopo aver sbancato su YouTube con Bohemian Rhapsody, con 600 milioni di visualizzazioni, Cohen si dedica ora a superproduzioni su larga scala. Il suo ultimo flash mob, del 9 novembre, coprodotto con il duo Violin Phonix di suo fratello Chris, ha mobilitato ben 300 musicisti e 150 tecnici. Leggi anche › Freddie Mercury: a 30 anni dalla morte delle star ecco perché non perdere “Bohemian Rhapsody” Il team ha utilizzato 50 telecamere e ha persino chiuso una strada vicino a Place de la Concorde. 🔗 Leggi su Iodonna.it

