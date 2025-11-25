Dopo 22 anni da amministratore il grande salto in Regione

Filippo Giacinti, primo cittadino di Albignasego, leader di Fratelli d'Italia, ha staccato il pass per la Regione. L'emozione e l'orgoglio del neo eletto in consiglio regionale: «Con 12.229 voti di preferenza sono terzo in Veneto dopo Zaia e l’assessore regionale ai lavori pubblici, la veronese. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

