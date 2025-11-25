Dopo 22 anni da amministratore il grande salto in Regione
Filippo Giacinti, primo cittadino di Albignasego, leader di Fratelli d'Italia, ha staccato il pass per la Regione. L'emozione e l'orgoglio del neo eletto in consiglio regionale: «Con 12.229 voti di preferenza sono terzo in Veneto dopo Zaia e l’assessore regionale ai lavori pubblici, la veronese. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Dodici anni dopo l'incidente sugli sci, le parole di Richard Hopkins riaccendono i timori sulle condizioni di Michael Schumacher
#TG2000 - Duomo di #Orvieto, rimosse dopo 40 anni le vetrate a protezione della facciata #24novembre #TV2000
Silvio Pietro Angori lascia Pininfarina dopo 18 anni - Secondo l’azienda, l’amministratore delegato ha lasciato l’incarico a causa di «divergenze sul perseguimento delle strategie già definite». Secondo lettera43.it