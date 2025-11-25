Donzelli sveglia la sinistra dalla sbornia elettorale | Dov’è questo straordinario successo? E’ finita 3 a 3 e sognavano il 5 a 1

Ma quale spallata, ma quale avviso di sfratto. A svegliare dalla sbornia post Campania e Puglia Elly Schlein e il centrosinistra del “campo illuso” è Giovanni Donzelli. Il capo dell’organizzazione di FdI, in una intervista al Corriere della Sera fa parlare il buon senso e i numeri. “Se guardiamo alla tornata elettorale nelle Regionali d’autunno nel loro complesso, la sinistra si aspettava un 5 a 1. E invece è finita 3 a 3, anzi 4 a 3 per noi con la Valle d’Aosta al centrodestra. Ognuno ha confermato gli uscenti”. Il risultato di FdI è soddisfacente: “E’ cresciuto ovunque rispetto alla tornata precedente”, aggiunge, nonostante sia “chiaro che il nostro traino principale è Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Donzelli sveglia la sinistra dalla sbornia elettorale: “Dov’è questo straordinario successo? E’ finita 3 a 3 e sognavano il 5 a 1”

