Donum Le Cronache del Vuoto – L’etica del viaggio nello spazio di Cristian Scapin
Nel panorama della fantascienza italiana contemporanea, Donum. Le Cronache del Vuoto – Tomo Primo di Cristian Scapin esordisce come un’opera ambiziosa, costruita con metodo e disciplina, che affronta il tema del viaggio interstellare da una prospettiva etica e umana. Il romanzo – che conta oltre 600 pagine di azione ed etica – non cerca la spettacolarità a tutti i costi, ma la coerenza interna, il senso dell’esplorazione come atto di conoscenza e di responsabilità. “Donum”, ambientato in un futuro lontano, racconta l’epopea della Mistique, una delle dieci astronavi inviate nello spazio profondo per garantire la sopravvivenza della specie umana. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
