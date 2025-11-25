Donne più insicure su mezzi pubblici e strade secondarie | risposte e proposte dei comuni piacentini

Ilpiacenza.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ripristino della caserma carabinieri, creazione di sportelli di ascolto, più telecamere e illuminazione pubblica: sono alcune delle proposte veicolate da 31 comuni del Piacentino che hanno preso parte al questionario su sicurezza e donne sul proprio territorio, promosso dalla Provincia di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

