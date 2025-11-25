Donne per le Donne | alla Pratogrande un atelier solidale con abiti da sposa
Un esempio virtuoso di collaborazione tra mondo imprenditoriale e sociale: così nasce la sinergia tra fondazione Anfora onlus e Pratogrande Sport Village di Garlate, che per i mesi di ottobre, novembre e dicembre ospita all’interno della propria sede l’Atelier solidale di abiti da sposa del. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
