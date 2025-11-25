Donne lavoro e dignità | alla UIL di Taranto un confronto aperto su violenza diritti e autonomia femminile
Tarantini Time Quotidiano Un momento di ascolto, approfondimento e responsabilità condivisa quello che si è svolto nella Sala “Sandro Pertini” della UIL di Taranto con l’iniziativa “Donne, lavoro e dignità: un impegno quotidiano contro la violenza”, organizzata in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. L’incontro, moderato dall’avvocata Daniela Lafratta, ha riunito istituzioni, sindacato, operatori e cittadinanza. Ad aprire i lavori è stato il coordinatore territoriale UIL Taranto Gennaro Oliva, che ha richiamato l’urgenza di un impegno costante: “La violenza di genere non può essere affrontata solo il 25 novembre. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
