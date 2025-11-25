Donne Colle | per parità serve rispetto

10.30 "In ogni ambito della vita sociale e privata, nelle case, luoghi di lavoro e spazi urbani, il principio della parità tarda ad affermarsi, limita l'autonomia femminile e compromette la sicurezza delle donne, impoverendo il progresso della società". Così Mattarella. "La parità è educare al rispetto", spiega. "Libertà donne è conquista da difendere ogni giorno",sottolinea il presidente. Le guerre,"dove la violenza sulle donne opprime,ne sono un drammatico esempio", ha aggiunto. E la violenza "sui social dilaga e lascia cicatrici profonde". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it