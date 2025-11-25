Donna evade dagli arresti domiciliari trovata dalla polizia mentre passeggia in città
Doveva essere ai domiciliari, invece vagava per strada. Protagonista una donna di 40 anni che la scorsa notte è stata notata dagli agenti della polizia a camminare lungo le vie della città. Peccato che, come detto, fosse in realtà sottoposta agli arresti domiciliari. Le forze dell’ordine l’hanno. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Scopri altri approfondimenti
#Siracusa | #Evade e #rubaalimenti in un #supermercato insieme ad una donna: un #arresto e due #denunce - facebook.com Vai su Facebook
Donna accoltellata a Qualiano vicino Napoli, fermato l'ex compagno: era evaso dai domiciliari - Arrestato l'ex compagno della donna accoltellata a Qualiano: era evaso dai domiciliari per aggredirla, a marzo un precedente ... Si legge su virgilio.it
Donna accoltellata a Napoli, arrestato l'ex compagno 29enne: era evaso dai domiciliari per aggredirla - Jessica, 35enne aggredita a Qualiano il 22 novembre 2025 con sette coltellate, si è salvata per miracolo. Segnala tag24.it
Qualiano: Donna Accoltellata dall'Ex Compagno agli Arresti Domiciliari. L'Arresto e gli Interrogativi sulle Misure Cautelari - Nella tarda serata di sabato 22 novembre 2025, la tranquillità di Qualiano, comune in provincia di Napoli, è stata scossa da un grave episodio ... Segnala dailyexpress.it