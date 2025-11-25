Donna accoltellata nel Napoletano la figlia | Giustizia per mamma

Tempo di lettura: 2 minuti “Sono la figlia della ragazza miracolata di Qualiano, voglio il suo assassino dentro per sempre”. Nella giornata contro la violenza sulle donne, la figlia della donna colpita con 7 coltellate dall’ex, chiede giustizia per sua mamma. La donna, 35 anni, è stata ferita gravemente sabato scorso a Qualiano, centro in provincia di Napoli: l’ex compagno, un giovane di 29 anni che era ai domiciliari con il braccialetto elettronico proprio per una precedente denuncia della donna per maltrattamenti, era evaso, l’aveva raggiunta a casa con un coltello e lì l’aveva colpita più volte, alla testa e al corpo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Donna accoltellata nel Napoletano, la figlia: “Giustizia per mamma”

