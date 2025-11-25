Roma si conferma come una città ricca di contrasti e di continui cambiamenti storici. Tra imperatori, invasori, innovazioni culturali e manifestazioni di varia natura, la capitale si evolve anche attraverso iniziative innovative e temporanee. Recentemente, si è assistito all’apertura di un progetto che unisce il mondo del commercio digitale alla cultura urbana, rappresentando un esperimento che coinvolge anche il pubblico più giovane e tecnologicamente evoluto. Si tratta di un’area allestita in un punto strategico del centro storico, pensata per offrire un’esperienza immersiva nel mondo del Black Friday di Amazon, senza però risultare una semplice vetrina di prodotti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Domus del black friday di amazon a roma: offerte imperdibili