Dominik Paris ha rimediato una forte botta alla caviglia sinistra nel corso dell’allenamento svolto ieri a Copper Mountain (USA), sede della prossima tappa della Coppa del Mondo di sci alpino. Attimi di spavento per l’azzurro, che nella giornata odierna rimarrà completamente a riposo, come gli è stato indicato dallo staff medico. Il fuoriclasse altoatesino, che punta in maniera perentoria sulle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, visto che le gare di sci alpino maschile si disputeranno sull’amata pista Stelvio di Bormio, è ora atteso da una terapia. Al momento non è ancora certa la sua presenza in pista a Copper Mountain, ma l’auspicio è che possa recuperare prontamente. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dominik Paris: “Non c’è nulla di rotto, devo avere pazienza. Molte ore di trattamento”